Colheita da Azeitona anima produtores para uma boa safra de azeites neste ano.

Colheita da Azeitona anima produtores para uma boa safra de azeites neste ano.

É periodo de colheita de azeitona em Andradas. Os produtores estão animados com a boa safra, que deve render azeites de excelente qualidade