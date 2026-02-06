Casa Notícias Colheita da Azeitona anima produtores para uma boa safra de azeites neste ano.
Notícias

Colheita da Azeitona anima produtores para uma boa safra de azeites neste ano.

Postado em 2 dias atrás
15 segunda leitura

É periodo de colheita de azeitona em Andradas. Os produtores estão animados com a boa safra, que deve render azeites de excelente qualidade

Veja também

TV Atende – Coordenador de Operações da EPR traz orientações sobre o perído de chuva

TV Atende – Coordenador de Operações da EPR traz orientações sobre o perído de chuva…