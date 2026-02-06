Casa Notícias Espetinhos Belloto conta um novo cardápio de porções
Espetinhos Belloto conta um novo cardápio de porções

Postado em 2 dias atrás
22 segunda leitura

Delícias da gastronomia de Andradas. Conheça o novo cardápio de porções dos Espetinhos Belloto: camarão, panceta à pururuca, tilápia e outras carnes deliciosas preparadas pela equipe da casa.

