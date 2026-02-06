Casa Notícias TV Atende – Coordenador de Operações da EPR traz orientações sobre o perído de chuva
Notícias

TV Atende – Coordenador de Operações da EPR traz orientações sobre o perído de chuva

Postado em 2 dias atrás
11 segunda leitura

TV Atende – Coordenador de Operações da EPR traz orientações sobre o perído de chuva

Veja também

Colheita da Azeitona anima produtores para uma boa safra de azeites neste ano.

É periodo de colheita de azeitona em Andradas. Os produtores estão animados com a boa safr…