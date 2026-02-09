Casa Notícias Operação “Pré-Carnaval Seguro” reforça fiscalização de ônibus em Poços de Caldas
Operação “Pré-Carnaval Seguro” reforça fiscalização de ônibus em Poços de Caldas

Postado em 1 hora atrás
27 segunda leitura

A Polícia Militar deflagrou, em Poços de Caldas, a Operação “Pré-Carnaval Seguro”, com foco na intensificação das ações preventivas e ostensivas voltadas à segurança pública durante o período que antecede as festividades carnavalescas.

