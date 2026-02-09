Secretaria de Saúde orienta sobre descarte correto de medicamentos vencidos em Minas

Os medicamentos são fundamentais para tratar e controlar doenças. No entanto, quando descartados de forma incorreta, podem causar prejuízos à saúde.e ao meio ambiente.
-
Alunos da Escola Dr. Alcides Mosconi se destacam na redação do EnemAlunos da Escola Dr. Alcides Mosconi se destacam na redação do Enem …
-
Operação “Pré-Carnaval Seguro” reforça fiscalização de ônibus em Poços de CaldasA Polícia Militar deflagrou, em Poços de Caldas, a Operação “Pré-Carnaval Seguro”, com foc…
-
Ibeca recebe crianças de Ibitiura de Minas para o retorno das atividadesIbeca recebe crianças de Ibitiura de Minas para o retorno das atividades …
-
Prefeitura de Andradas anuncia o cancelamento do carnavalPrefeitura de Andradas anuncia o cancelamento do carnaval …
-
Colheita da Azeitona anima produtores para uma boa safra de azeites neste ano.É periodo de colheita de azeitona em Andradas. Os produtores estão animados com a boa safr…
-
TV Atende – Coordenador de Operações da EPR traz orientações sobre o perído de chuvaTV Atende – Coordenador de Operações da EPR traz orientações sobre o perído de chuva…
Veja também
Alunos da Escola Dr. Alcides Mosconi se destacam na redação do Enem
Alunos da Escola Dr. Alcides Mosconi se destacam na redação do Enem …