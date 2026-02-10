Casa Notícias Vereadores falam sobre o cancelamento do carnaval e do aniversário de Andradas.
Vereadores falam sobre o cancelamento do carnaval e do aniversário de Andradas.

Postado em 15 horas atrás
Vereadores falam em coletiva de imprensa sobre o cancelamento do carnaval e comemorações de aniversário de Andradas.

