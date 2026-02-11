Casa Notícias Apae prepara carnaval com marchinhas e presença do grupo Bate Lata
Apae prepara carnaval com marchinhas e presença do grupo Bate Lata

Postado em 9 horas atrás
O carnaval de rua não vai acontecer em Andradas, mas quem quer aproveitar a festa tem uma alternativa bem interessante em Andradas. A equipe da APAE vai realizar a festa de um jeito bem especial, com as lembranças das marchinhas e presença do grupo Bate Lata.

