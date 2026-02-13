Casa Notícias Paulista Bar oferece ambiente familiar, porções e frango assado de sabor diferenciado.
Postado em 15 horas atrás
Final de semana é bom para encontrar os amigos, vivenciar momentos de lazer, jogar futebol ou apenas acompanhar os lances. Diversão não falta no Estádio Sete de Setembro, principalmente no recém reformado Paulista Bar.

