TV Atende – Ações de prevenção e combate a violência contra a mulher
Conselho Tutelar divulga portaria sobre participação de crianças e adolescentes no carnavalO Conselho Tutelar de Andradas divulgou a Portaria nº 02/2026 sobre a regulamentação da pa…
Expositores de Andradas estão prontos para mais uma edição da FAGExpositores de Andradas estão prontos para mais uma edição da FAG …
Paulista Bar oferece ambiente familiar, porções e frango assado de sabor diferenciado.Final de semana é bom para encontrar os amigos, vivenciar momentos de lazer, jogar futebol…
Telemidia TV oferece mais de 90 canais com transmissão via fibra óptica.Quem mora principalmente na zona rural, essa é uma opção para acessar a programação da ANT…
A Inteligência Artificial ajudou um compositor a realizar o sonho de tirar as músicas do papel.A Inteligência Artificial ajudou um compositor a realizar o sonho de tirar as músicas do p…
Alunos do professor Pedro Moreira falam sobre a conquista de medalhas no Mundial de Jiu-Jitsu.Alunos do professor Pedro Moreira falam sobre a conquista de medalhas no Mundial de Jiu-Ji…
