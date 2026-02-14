Está sendo realizado em Andradas o curso de Informações turísticas locais

Oportunidade de qualificação. Está sendo realizado em Andradas o curso gratuito de” Informações turísticas locais”, o objetivo é capacitar profissionais em hospitalidade, atendimento e promoção da cultural local, incluindo a Rota Vulcânica. A ministração é do SENAC que conta com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico , Cultura e Turismo de Andradas.