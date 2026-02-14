Vamos conhecer a trajetória do cantor Edu Ferrari.

Andradas é repleta de talentos no esporte , na arte e também na música . Nós vamos conhecer agora a trajetória do cantor Edu Ferrari que vem alcançando espaço no cenário artístico, levando o melhor do sertanejo
Está sendo realizado em Andradas o curso de Informações turísticas locaisOportunidade de qualificação. Está sendo realizado em Andradas o curso gratuito de” Inform…
Especialista em Lei Geral de Proteção de Dados destaca cuidados na proteção de informação pessoaisDiante da revolução digital, percorremos um caminho sem volta, quase 100% mediado por açõe…
Condutor de retroescavadeira realiza manobra e ocasiona a queda de cinco postesNa tarde desta quinta-feira, 12 de fevereiro, foi registrado um incidente na Rua dos Borgh…
Conselho Tutelar divulga portaria sobre participação de crianças e adolescentes no carnavalO Conselho Tutelar de Andradas divulgou a Portaria nº 02/2026 sobre a regulamentação da pa…
Expositores de Andradas estão prontos para mais uma edição da FAGExpositores de Andradas estão prontos para mais uma edição da FAG …
Paulista Bar oferece ambiente familiar, porções e frango assado de sabor diferenciado.Final de semana é bom para encontrar os amigos, vivenciar momentos de lazer, jogar futebol…
