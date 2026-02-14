Casa Notícias Vamos conhecer a trajetória do cantor Edu Ferrari.
Notícias

Vamos conhecer a trajetória do cantor Edu Ferrari.

Postado em 3 horas atrás
28 segunda leitura

Andradas é repleta de talentos no esporte , na arte e também na música . Nós vamos conhecer agora a trajetória do cantor Edu Ferrari que vem alcançando espaço no cenário artístico, levando o melhor do sertanejo

Veja também

Está sendo realizado em Andradas o curso de Informações turísticas locais

Oportunidade de qualificação. Está sendo realizado em Andradas o curso gratuito de” Inform…