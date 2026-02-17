Casa Notícias Casa de Formação Santa Terezinha realiza retiro de carnaval
Casa de Formação Santa Terezinha realiza retiro de carnaval

Longe da folia. Muitas famílias com suas crianças e jovens optam por deixar de brincar o carnaval para se dedicar a Deus nos retiros. Em Andradas a Casa de Formação Santa Teresinha está realizando por mais um ano consecutivo o Retiro de Carnaval com diversas atividades durante cinco dias.

