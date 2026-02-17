Presidente da UAPAA fala sobre maus tratos de animais após a repercussão do caso do cão orelha.
Casa Notícias Presidente da UAPAA fala sobre maus tratos de animais após a repercussão do caso do cão orelha.
-
Festa de Carnaval organizada pela Apae atrai grande número de foliõesFesta de Carnaval organizada pela Apae atrai grande número de foliões …
-
Casa de Formação Santa Terezinha realiza retiro de carnavalLonge da folia. Muitas famílias com suas crianças e jovens optam por deixar de brincar o c…
-
Dicas de estudos para o concurso público da Prefeitura de Andradas.Terminou no dia 09 de fevereiro o período de inscrições para o concurso público da Prefeit…
-
Vamos conhecer a trajetória do cantor Edu Ferrari.Andradas é repleta de talentos no esporte , na arte e também na música . Nós vamos conhece…
-
Está sendo realizado em Andradas o curso de Informações turísticas locaisOportunidade de qualificação. Está sendo realizado em Andradas o curso gratuito de” Inform…
-
Especialista em Lei Geral de Proteção de Dados destaca cuidados na proteção de informação pessoaisDiante da revolução digital, percorremos um caminho sem volta, quase 100% mediado por açõe…
Veja também
Festa de Carnaval organizada pela Apae atrai grande número de foliões
Festa de Carnaval organizada pela Apae atrai grande número de foliões …