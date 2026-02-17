Casa Notícias Presidente da UAPAA fala sobre maus tratos de animais após a repercussão do caso do cão orelha.
Notícias

Presidente da UAPAA fala sobre maus tratos de animais após a repercussão do caso do cão orelha.

Postado em 1 dia atrás
13 segunda leitura

Presidente da UAPAA fala sobre maus tratos de animais após a repercussão do caso do cão orelha.

Veja também

Festa de Carnaval organizada pela Apae atrai grande número de foliões

Festa de Carnaval organizada pela Apae atrai grande número de foliões …