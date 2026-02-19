Mais de 460 escorpiões são recolhidos do Cemitério Municipal de Andradas.
Corpo de Bombeiros resgata cachorra durante incêndio em depósito em Pouso AlegreCorpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais resgata cachorra durante incêndio em depósito à…
TV Atende- Cônego Mauro fala sobre o significado da quaresma.TV Atende- Cônego Mauro fala sobre o significado da quaresma. …
Feira de arte e gastronomia movimenta a Praça Dr. Alcides MosconiFAG- Feira de arte e gastronomia movimenta a Praça Dr. Alcides Mosconi durante o final de …
Quarta-feira de Cinzas marcou o início da QuaresmaQuarta-feira de Cinzas marcou o início da Quaresma, um dos períodos mais importantes do ca…
Festa de Carnaval organizada pela Apae atrai grande número de foliõesFesta de Carnaval organizada pela Apae atrai grande número de foliões …
Casa de Formação Santa Terezinha realiza retiro de carnavalLonge da folia. Muitas famílias com suas crianças e jovens optam por deixar de brincar o c…
