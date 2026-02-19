Casa Notícias Quarta-feira de Cinzas marcou o início da Quaresma
Postado em 15 horas atrás
28 segunda leitura

Quarta-feira de Cinzas marcou o início da Quaresma, um dos períodos mais importantes do calendário cristão. A data abre um tempo de 40 dias de preparação para a Páscoa, marcado por reflexão, oração e penitência.

