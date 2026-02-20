Casa Notícias Sala de documento de identificação em Andradas já emitiu mais de 3 mil carteiras de identidade.
Sala de documento de identificação em Andradas já emitiu mais de 3 mil carteiras de identidade.

Postado em 15 horas atrás
Sala de documento de identificação que fica localizada na Prefeitura já emitiu mais de três mil carteiras de identidade em Andradas.

