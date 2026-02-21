Comunidade de São Bento reúne fiéis desde 2010

Andradas conta com diversas comunidades católicas tanto na zona urbana como rural. Vamos mostrar agora a Comunidade de São Bento. Fundada em 2010 conta com a participação de diversos fieis que são devotos daquele que foi fundador da Ordem dos Beneditinos.
-
Reunião discute indenizações da primeira etapa da Rodovia do Contorno em AndradasNa manhã desta sexta-feira foi realizada uma reunião com representantes do Departamento de…
-
Sala de documento de identificação em Andradas já emitiu mais de 3 mil carteiras de identidade.Sala de documento de identificação que fica localizada na Prefeitura já emitiu mais de trê…
-
Mais de 460 escorpiões são recolhidos do Cemitério Municipal de Andradas.Mais de 460 escorpiões são recolhidos do Cemitério Municipal de Andradas. …
-
Corpo de Bombeiros resgata cachorra durante incêndio em depósito em Pouso AlegreCorpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais resgata cachorra durante incêndio em depósito à…
-
TV Atende- Cônego Mauro fala sobre o significado da quaresma.TV Atende- Cônego Mauro fala sobre o significado da quaresma. …
-
Feira de arte e gastronomia movimenta a Praça Dr. Alcides MosconiFAG- Feira de arte e gastronomia movimenta a Praça Dr. Alcides Mosconi durante o final de …
Veja também
Reunião discute indenizações da primeira etapa da Rodovia do Contorno em Andradas
Na manhã desta sexta-feira foi realizada uma reunião com representantes do Departamento de…