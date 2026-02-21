Casa Notícias Comunidade de São Bento reúne fiéis desde 2010
Notícias

Comunidade de São Bento reúne fiéis desde 2010

Postado em 12 horas atrás
29 segunda leitura

Andradas conta com diversas comunidades católicas tanto na zona urbana como rural. Vamos mostrar agora a Comunidade de São Bento. Fundada em 2010 conta com a participação de diversos fieis que são devotos daquele que foi fundador da Ordem dos Beneditinos.

Veja também

Reunião discute indenizações da primeira etapa da Rodovia do Contorno em Andradas

Na manhã desta sexta-feira foi realizada uma reunião com representantes do Departamento de…