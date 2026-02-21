Casa Notícias Reunião discute indenizações da primeira etapa da Rodovia do Contorno em Andradas
Reunião discute indenizações da primeira etapa da Rodovia do Contorno em Andradas

Postado em 13 horas atrás
Na manhã desta sexta-feira foi realizada uma reunião com representantes do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem com foco específico nos processos de indenização relacionados à primeira etapa da obra da Rodovia do Contorno em Andradas. Os donos das propriedades que serão afetadas pelo projeto tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e ficarem por dentro dos trâmites jurídicos.

