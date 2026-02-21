Reunião discute indenizações da primeira etapa da Rodovia do Contorno em Andradas

Na manhã desta sexta-feira foi realizada uma reunião com representantes do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem com foco específico nos processos de indenização relacionados à primeira etapa da obra da Rodovia do Contorno em Andradas. Os donos das propriedades que serão afetadas pelo projeto tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e ficarem por dentro dos trâmites jurídicos.