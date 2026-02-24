Alcoa e SENAI abrem inscrições para curso gratuito de qualificação industrial

A Alcoa, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), anuncia a abertura das inscrições para o curso de qualificação profissional básica para operadores(as) em processos industriais, em Poços de Caldas. A iniciativa visa capacitar moradores(as) da comunidade local, oferecendo uma formação em conteúdos técnicos e operacionais essenciais para o mercado de trabalho industrial.

O curso é focado no desenvolvimento de competências voltadas aos processos produtivos, preparando os(as) participantes para os desafios das operações modernas. A formação não assegura contratação na Alcoa, mas representa um diferencial competitivo relevante em processos seletivos e futuras oportunidades na companhia, já que fortalecerá o conhecimento técnico dos(as) candidatos(as).

“Esta parceria com o SENAI reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico de Poços de Caldas. Investir em educação técnica é abrir portas para que as pessoas da nossa comunidade estejam prontas para as demandas do mercado de trabalho”, destaca Rodrigo Giannotti, diretor de operações da Alcoa.

As aulas serão realizadas semanalmente no SENAI de Poços de Caldas, de segunda a quarta-feira, das 19h às 22h, facilitando a participação de quem já possui outras atividades durante o dia. O curso terá início em 9 de março e término previsto para 20 de julho de 2026.

Requisitos para inscrição:

Idade mínima de 18 anos;

Ensino médio completo;

Possuir carteira nacional de habilitação (CNH) categoria B será considerado um diferencial.

Serviço:

O que: curso de qualificação em operador(a) de processos industriais

Onde: Poços de Caldas – MG

Inscrição: Clique aqui para acessar o formulário.

Prazo: até o dia 03 de março

Para saber mais, entre em contato pelo telefone: (35) 3729-2600