Casa Notícias Andradas comemorou 136 anos neste final de semana
Notícias

Andradas comemorou 136 anos neste final de semana

Postado em 21 horas atrás
17 segunda leitura

Neste domingo, 22 de fevereiro,Andradas comemorou 136 anos. Um ato cívico foi realizado, contou com a presença de autoridades, homenagens e entrega de veículos.

Veja também

Renê Brando ganha o Prêmio Amigo do Patrimônio

Prêmio Amigo do Patrimônio destaca e valoriza as ações voltadas para a conservação , prese…