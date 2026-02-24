Casa Notícias Chuva provoca queda de um muro e um poste em Andradas
Notícias

Chuva provoca queda de um muro e um poste em Andradas

Postado em 21 horas atrás
18 segunda leitura

Um muro caiu na Rua Fernando Avelino de Andrade e provocou a queda de um poste. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o isolamento da área

