Panelão de Andradas conquista título em Ibitiura de Minas e doa prêmio ao asilo da cidade

No mês de janeiro foi realizado no Estádio Municipal Fernando Jesus Vilela em Ibitiura de Minas o Campeonato de futebol Walter Teixeira do Amaral , a competição contou com a participação de 12 equipes da cidade e da região. Sagrou-se campeão o time do Panelão de Andradas que além da taça foi contemplado com o prêmio de R$ 1800,00 , o valor foi doado recentemente para o Asilo de Ibitiura de Minas