Renê Brando ganha o Prêmio Amigo do Patrimônio

Prêmio Amigo do Patrimônio destaca e valoriza as ações voltadas para a conservação , preservação, defesa ou divulgação do patrimônio cultural do município. Em 2026 o vencedor foi o assistente de arquivo Renê Brando Filho, que recebeu uma homenagem durante a comemoração cívica realizada na manhã do último domingo, dia 22 , aniversário de Andradas.