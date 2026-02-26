Casa Notícias Andradas agora conta com uma academia de letras
Andradas agora conta com uma academia de letras

Postado em 5 horas atrás
Fundamental para preservar a memória local, fomentar a produção literária e cultural, divulgar a língua portuguesa na região esses são os objetivos da ALA- Academia de letras Andradense que foi criada recentemente.

