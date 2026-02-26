Bombeiros de Poços de Caldas reforçam as operações de busca e salvamento em Juiz de Fora

Militares do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas reforçam as operações de busca e salvamento em Juiz de Fora, que enfrenta um cenário de desastre provocado pelas fortes chuvas.