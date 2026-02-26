Casa Notícias O setor vitivinícola brasileiro está passando por um amplo mapeamento nacional
O setor vitivinícola brasileiro está passando por um amplo mapeamento nacional

Postado em 5 horas atrás
31 segunda leitura

O trabalho vai atualizar os números das vinícolas e da produção de vinho em todo o país. Na última semana, os profissionais responsáveis pelo levantamento estiveram em Andradas, reforçando a importância do município no cenário da vitivinicultura brasileira

