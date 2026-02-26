O setor vitivinícola brasileiro está passando por um amplo mapeamento nacional

O trabalho vai atualizar os números das vinícolas e da produção de vinho em todo o país. Na última semana, os profissionais responsáveis pelo levantamento estiveram em Andradas, reforçando a importância do município no cenário da vitivinicultura brasileira
-
Primeira Queima do Alho do Educandário de Espirito Santo do Pinhal acontece no dia 15 de março.Primeira Queima do Alho do Educandário de Espirito Santo do Pinhal acontece no dia 15 de m…
-
Bombeiros de Poços de Caldas reforçam as operações de busca e salvamento em Juiz de ForaMilitares do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas reforçam as operações de busca e salvam…
-
Andradas agora conta com uma academia de letrasFundamental para preservar a memória local, fomentar a produção literária e cultural, divu…
-
Renê Brando ganha o Prêmio Amigo do PatrimônioPrêmio Amigo do Patrimônio destaca e valoriza as ações voltadas para a conservação , prese…
-
Panelão de Andradas conquista título em Ibitiura de Minas e doa prêmio ao asilo da cidadeNo mês de janeiro foi realizado no Estádio Municipal Fernando Jesus Vilela em Ibitiura de …
-
Chuva forte provoca alagamentos e transtornos na regiãoEm Andradas, ruas ficaram inundadas. Já em São João da Boa Vista, vários pontos foram atin…
Veja também
Primeira Queima do Alho do Educandário de Espirito Santo do Pinhal acontece no dia 15 de março.
Primeira Queima do Alho do Educandário de Espirito Santo do Pinhal acontece no dia 15 de m…