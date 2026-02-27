Casa Notícias Complexo Maria Alice Lobo Rangel de Andradas sedia a Primeira Etapa da Liga Pró Tennis
Notícias

Complexo Maria Alice Lobo Rangel de Andradas sedia a Primeira Etapa da Liga Pró Tennis

Postado em 10 horas atrás
18 segunda leitura

Complexo Maria Alice Lobo Rangel de Andradas sedia a Primeira Etapa da Liga Pró Tennis , a organização do evento é da Associação dos Tenistas Amadores de Andradas.

Veja também

TV Atende – Ações do Setor de Vigilância em Saúde em Andradas

TV Atende – Ações do Setor de Vigilância em Saúde em Andradas …