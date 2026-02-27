Descarte irregular de lixo segue como problema em Andradas

Infelizmente as questões relacionadas ao lixo estão longe de uma solução. Muitas pessoas não tem consciência e ainda não deixaram o hábito de depositar os materiais nas ruas.
-
Teatro Municipal vive noite especial com apresentação do projeto Anderson Martins SinfônicoTeatro Municipal vive noite especial com apresentação do projeto Anderson Martins Sinfônic…
-
Colheita de azeitonas registra resultado expressivo e promete uma das melhores safras do EstadoColheita de azeitonas registra resultado expressivo e promete uma das melhores safras do E…
-
TV Atende – Ações do Setor de Vigilância em Saúde em AndradasTV Atende – Ações do Setor de Vigilância em Saúde em Andradas …
-
Dia D de Vacinação contra a Dengue e a Febre Amarela acotence sábado dia 28 de fevereiro.No dia 28 de fevereiro,a Unidade Materno Infantil estará aberta das 8 às 12 horas para o D…
-
Complexo Maria Alice Lobo Rangel de Andradas sedia a Primeira Etapa da Liga Pró TennisComplexo Maria Alice Lobo Rangel de Andradas sedia a Primeira Etapa da Liga Pró Tennis , a…
-
Parque Municipal de Andradas vai sediar no próximo final de semana o Rock Race in ParkParque Municipal de Andradas vai sediar no próximo final de semana o Rock Race in Park , o…
Veja também
Teatro Municipal vive noite especial com apresentação do projeto Anderson Martins Sinfônico
Teatro Municipal vive noite especial com apresentação do projeto Anderson Martins Sinfônic…