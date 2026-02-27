Casa Notícias Descarte irregular de lixo segue como problema em Andradas
Notícias

Descarte irregular de lixo segue como problema em Andradas

Postado em 19 horas atrás
23 segunda leitura

Infelizmente as questões relacionadas ao lixo estão longe de uma solução. Muitas pessoas não tem consciência e ainda não deixaram o hábito de depositar os materiais nas ruas.

Veja também

Teatro Municipal vive noite especial com apresentação do projeto Anderson Martins Sinfônico

Teatro Municipal vive noite especial com apresentação do projeto Anderson Martins Sinfônic…