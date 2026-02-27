Dia D de Vacinação contra a Dengue e a Febre Amarela acotence sábado dia 28 de fevereiro.

No dia 28 de fevereiro,a Unidade Materno Infantil estará aberta das 8 às 12 horas para o Dia D de Vacinação contra a Dengue e a Febre Amarela. As demais vacinas do calendário também estarão disponíveis.