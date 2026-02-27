Casa Notícias Parque Municipal de Andradas vai sediar no próximo final de semana o Rock Race in Park
Postado em 10 horas atrás
Parque Municipal de Andradas vai sediar no próximo final de semana o Rock Race in Park , o evento vai reunir corrida, BMX , música e troca de experiências

