Campeonato de BMX é realizado no Parque Municipal.
Caminhão enrosca em fios e derruba postes na Vila Mosconi, em Andradas.Caminhão enrosca em fios e derruba postes na Vila Mosconi, em Andradas. …
Bombeiros atendem acidente na rodovia do contorno em Poços de CaldasBombeiros atendem acidente na rodovia do contorno em Poços de Caldas …
TV Atende – Bombeiros de Poços de Caldas relataram como foi a missão de resgate em Juiz de ForaTV Atende – Bombeiros de Poços de Caldas relataram como foi a missão de resgate em J…
Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV alerta para prevenção4 de março – Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV. Essa data pretende au…
Anderson Martins, esteve na 36ª edição da BTL – Feira Internacional em PortugalO cantor e compositor Anderson Martins, esteve na 36ª edição da BTL – Feira Internacional …
Comunidade organiza campanha para vitimas das chuvas históricas na Zona da MataPolícia Civil de Minas Gerais confirmou no dia primeiro de março 72 mortes em decorrência …
