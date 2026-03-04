Casa Notícias Anderson Martins, esteve na 36ª edição da BTL – Feira Internacional em Portugal
Anderson Martins, esteve na 36ª edição da BTL – Feira Internacional em Portugal

Postado em 22 horas atrás
46 segunda leitura

O cantor e compositor Anderson Martins, esteve na 36ª edição da BTL – Feira Internacional realizada entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março para representar oficialmente a cultura mineira na programação organizada por Minas Gerais no evento. O estado apresentou seus atrativos culturais, turísticos e experiências ligadas à identidade, com destaque para a força da cozinha mineira e suas oportunidades de negócios no setor.

