Comunidade organiza campanha para vitimas das chuvas históricas na Zona da Mata

Polícia Civil de Minas Gerais confirmou no dia primeiro de março 72 mortes em decorrência das chuvas históricas na zona da mata. Os temporais provocaram deslizamentos de terra, enchentes e colapsos de imóveis em Juiz de Fora e Ubá. Essa tragédia incentivou campanhas de ajuda as vítimas que sobreviveram, mas estão desabrigadas. Em Andradas existem vários pontos de coletas.