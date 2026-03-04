Casa Notícias Minas Gerais foi o único estado brasileiro presente no Wine Travel Week em Portugal
Notícias

Minas Gerais foi o único estado brasileiro presente no Wine Travel Week em Portugal

Postado em 22 horas atrás
34 segunda leitura

Entre os dias 26 de fevereiro e primeiro de março foi realizado em Portugal a Wine Travel Week, feira dedicada ao enoturismo. Minas Gerais foi o único estado brasileiro presente no encontro, que reuniu 400 produtores e uma curadoria de mais de 4 mil rótulos de vinhos do mundo inteiro, entre elas 20 mineiras.

Veja também

Anderson Martins, esteve na 36ª edição da BTL – Feira Internacional em Portugal

O cantor e compositor Anderson Martins, esteve na 36ª edição da BTL – Feira Internacional …