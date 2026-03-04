Casa Notícias Primeira etapa da liga Pro Tennis aconteceu em Andradas
Primeira etapa da liga Pro Tennis aconteceu em Andradas

A quadra localizada no Jardim Europa recebeu grandes representantes do esporte. Durante dois finais de semana aconteceu a primeira etapa da liga Pro Tennis, uma das mais importantes da região.

