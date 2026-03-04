Casa Notícias TV Atende – Mpox volta a preocupar autoridades de saúde
Notícias

TV Atende – Mpox volta a preocupar autoridades de saúde

Postado em 22 horas atrás
16 segunda leitura

De volta ao radar no Brasil, a mpox pode ser confundida com outras doenças virais, principalmente na fase em que os primeiros sintomas.

Veja também

Anderson Martins, esteve na 36ª edição da BTL – Feira Internacional em Portugal

O cantor e compositor Anderson Martins, esteve na 36ª edição da BTL – Feira Internacional …