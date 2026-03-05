Casa Notícias Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV alerta para prevenção
Notícias

Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV alerta para prevenção

Postado em 23 horas atrás
30 segunda leitura

4 de março – Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV. Essa data pretende aumentar a conscientização, destacar a importância da vacinação, do rastreamento e do tratamento precoce na prevenção do câncer, ligado diretamente à infecção pelo papilomavírus humano.

Veja também

Caminhão enrosca em fios e derruba postes na Vila Mosconi, em Andradas.

Caminhão enrosca em fios e derruba postes na Vila Mosconi, em Andradas. …