Andradas sediou o Campeonato Regional Sul 1 das Apaes do estado de Minas.

Nessa quinta-feira, 05 de março, Andradas sediou o Campeonato Regional Sul 1 das Apaes do estado de Minas, atletas de 13 escolas estiveram no Centro Esportivo Benedito Andrade Filho e também no Poliesportivo Risoleta Neves para participar das competições que envolveram atletismo e a natação.

