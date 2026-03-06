Casa Notícias Dia Internacional da mulher impulsiona as vendas no varejo
Dia Internacional da mulher impulsiona as vendas no varejo

Postado em 7 horas atrás
26 segunda leitura

Com base nas projeções iniciais para o varejo de 2026 , o Dia Internacional da Mulher comemorado em 08 de março consolida-se como uma das principais datas comerciais do primeiro semestre com foco nas flores, vestuários, cosméticos entre outros.

