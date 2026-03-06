Casa Notícias EJA oferece formação para pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola.
EJA oferece formação para pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola.

Postado em 19 horas atrás
Educação de Jovens e Adulto oferece formação para pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola no tempo certo.

