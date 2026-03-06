Casa Notícias Moções de aplausos marcam sessão da Câmara e reconhecem trabalho no Campestrinho
Moções de aplausos marcam sessão da Câmara e reconhecem trabalho no Campestrinho

Postado em 13 horas atrás
A Moção de Aplausos tem como objetivo valorizar o trabalho de pessoas e instituições que prestam serviços relevantes. Na 3ª sessão ordinária da Câmara Municipal os vereadores fizeram várias homenagens. O Campestrinho esteve em destaque.

