Moradores próximos ao Trevo do Café na MG-455 cobram solução para problemas após conclusão das obras

Moradores próximos ao Trevo do Café na MG-455 cobram solução para problemas após conclusão das obras

Moradores das propriedades próximas ao Trevo do Café na rodovia MG 455 procuraram a equipe de jornalismo da ANTV em busca de uma solução para um problema que enfrentam desde a conclusão das obras.