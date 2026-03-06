Casa Notícias Trilha do batom acontece neste domingo, 8 de março em Andradas.
Notícias

Trilha do batom acontece neste domingo, 8 de março em Andradas.

Postado em 19 horas atrás
18 segunda leitura

Vem aí mais uma edição da trilha do batom, um encontro que valorizar a presença das mulheres nos esportes que envolvem veículos quatro por quatro.

Veja também

Andradas sediou o Campeonato Regional Sul 1 das Apaes do estado de Minas.

Nessa quinta-feira, 05 de março, Andradas sediou o Campeonato Regional Sul 1 das Apaes do …