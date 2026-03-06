Casa Notícias Entrevista com a Bióloga do Núcleo de Produção de Soros do Instituto Butantan sobre escorpiões
Notícias

Entrevista com a Bióloga do Núcleo de Produção de Soros do Instituto Butantan sobre escorpiões

Postado em 19 horas atrás
38 segunda leitura

Os casos de escorpiões em Andradas ganharam repercussao depois que trabalhos de combate foram realizados no Cemitério Municipal. Manter o controle desses bichos peçonhentos não é responsabilidade apenas dos órgãos públicos. Todos devem ficar atentos. Acompanhe a entrevista com a Bióloga do Núcleo de Produção de Soros do Instituto Butantan.

Veja também

Andradas sediou o Campeonato Regional Sul 1 das Apaes do estado de Minas.

Nessa quinta-feira, 05 de março, Andradas sediou o Campeonato Regional Sul 1 das Apaes do …