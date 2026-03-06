Entrevista com a Bióloga do Núcleo de Produção de Soros do Instituto Butantan sobre escorpiões

Os casos de escorpiões em Andradas ganharam repercussao depois que trabalhos de combate foram realizados no Cemitério Municipal. Manter o controle desses bichos peçonhentos não é responsabilidade apenas dos órgãos públicos. Todos devem ficar atentos. Acompanhe a entrevista com a Bióloga do Núcleo de Produção de Soros do Instituto Butantan.