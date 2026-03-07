Equipes de saúde vão às ruas em Andradas durante Dia D de prevenção à dengue

Diversas ações relacionadas a saúde preventiva foram realizadas em Andradas. A mobilização de enfrentamento à dengue, o chamado Dia D, envolveu equipes da Vigilância em Saúde, agentes de combate a endemias e profissionais da vacinação, com atividades simultâneas de prevenção, orientação e imunização da população.