Equipes de saúde vão às ruas em Andradas durante Dia D de prevenção à dengue

Postado em 10 horas atrás
Diversas ações relacionadas a saúde preventiva foram realizadas em Andradas. A mobilização de enfrentamento à dengue, o chamado Dia D, envolveu equipes da Vigilância em Saúde, agentes de combate a endemias e profissionais da vacinação, com atividades simultâneas de prevenção, orientação e imunização da população.

