Equipes de saúde vão às ruas em Andradas durante Dia D de prevenção à dengue

Diversas ações relacionadas a saúde preventiva foram realizadas em Andradas. A mobilização de enfrentamento à dengue, o chamado Dia D, envolveu equipes da Vigilância em Saúde, agentes de combate a endemias e profissionais da vacinação, com atividades simultâneas de prevenção, orientação e imunização da população.
Levantamento da Câmara de Andradas resgata a história das mulheres no LegislativoNeste mês da Mulher, a Câmara Municipal de Andradas fez um levantamento interessante e rel…
Andradas sediou o Campeonato Regional Sul 1 das Apaes do estado de Minas.Nessa quinta-feira, 05 de março, Andradas sediou o Campeonato Regional Sul 1 das Apaes do …
Dia Internacional da mulher impulsiona as vendas no varejoCom base nas projeções iniciais para o varejo de 2026 , o Dia Internacional da Mulher come…
Moções de aplausos marcam sessão da Câmara e reconhecem trabalho no CampestrinhoA Moção de Aplausos tem como objetivo valorizar o trabalho de pessoas e instituições que p…
Moradores próximos ao Trevo do Café na MG-455 cobram solução para problemas após conclusão das obrasMoradores das propriedades próximas ao Trevo do Café na rodovia MG 455 procuraram a equipe…
EJA oferece formação para pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola.Educação de Jovens e Adulto oferece formação para pessoas que não tiveram a oportunidade d…
