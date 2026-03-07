Casa Notícias Levantamento da Câmara de Andradas resgata a história das mulheres no Legislativo
Notícias

Levantamento da Câmara de Andradas resgata a história das mulheres no Legislativo

Postado em 10 horas atrás
15 segunda leitura

Neste mês da Mulher, a Câmara Municipal de Andradas fez um levantamento interessante e relembrou a participação feminina no Legislativo.

Veja também

Equipes de saúde vão às ruas em Andradas durante Dia D de prevenção à dengue

Diversas ações relacionadas a saúde preventiva foram realizadas em Andradas. A mobilização…