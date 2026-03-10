Mulheres ganham cada vez mais espaço e protagonismo no campo

No campo, a presença feminina cresce a cada ano e muitas mulheres assumem papéis fundamentais na produção rural. Em Andradas, uma história mostra como coragem e determinação fazem parte da rotina de quem vive entre os cafezais. No especial do Dia da Mulher, vamos uma produtora rural que participa de todas as atividades da propriedade e até dirige o trator no meio da lavoura.
