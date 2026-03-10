Voluntários se mobilizam para mais uma edição da encenação da Paixão de Cristo

Voluntários se mobilizam para mais uma edição da encenação da Paixão de Cristo

Os artistas voluntários já estão se mobilizando para mais uma edição da tradicional encenação da Paixão e Morte de Cristo. Os ensaios acontecem aos finais de semana na escadaria da Igreja Matriz de São Sebastião.