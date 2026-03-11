Casa Notícias Andradense João Fábio Matheasi celebra o Dia Mundial do DJ valorizando a música brasileira
Andradense João Fábio Matheasi celebra o Dia Mundial do DJ valorizando a música brasileira

Postado em 4 horas atrás
24 segunda leitura

Em comemoração ao Dia Mundial do DJ, conheça o andradense João Fábio Matheasi, que mantém viva a arte de tocar com discos e valoriza a música brasileira em suas apresentações.

