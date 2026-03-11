Casa Notícias Câmara Municipal de Andradas no dia 13 de março a sessão solene em homenagem à mulher andradense
Notícias

Câmara Municipal de Andradas no dia 13 de março a sessão solene em homenagem à mulher andradense

Postado em 4 horas atrás
12 segunda leitura

Câmara Municipal de Andradas no dia 13 de março a sessão solene em homenagem à mulher andradense

Veja também

TV Atende – O projeto Mapa dos Sabores ganha o Prêmio Free Case 2025

O O projeto Mapa dos Sabores dos Cafés foi criado pelo engenheiro agrônomo Rafael Alberto …